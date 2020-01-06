ألمانيا: قرار إيران بشأن تخصيب اليورانيوم قد ينهي الاتفاق النووي

رأى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الاثنين أن إعلان إيران أمس الأحد أنها ستتخلى عن القيود المفروضة على نشاط تخصيب اليورانيوم يمكن أن يكون الخطوة الأولى نحو إنهاء الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 مع القوى العالمية الست.

وقال ماس لإذاعة ”دويتشلاند فونك“: ”بالتأكيد سنتحدث مرة أخرى مع إيران، غير أن ما تم إعلانه لا يتسق مع الاتفاق“، مبينًا أن ”مسؤولين من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا سيبحثون الوضع يوم الاثنين“.

وأضاف الوزير أن ”الوضع لم يصبح أسهل، وقد تكون هذه الخطوة الأولى لإنهاء هذا الاتفاق وهو ما سيشكل خسارة كبيرة لذلك سنبحث هذا الأمر بمسؤولية شديدة الآن“.

وكانت إيران أعلنت، يوم الأحد، أنها ستتخلى عن القيود على تخصيب اليورانيوم، لتتخذ بذلك خطوة أخرى في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية الست في عام 2015.

من جانب آخر، قال هايكو ماس، إن التهديد بفرض عقوبات على العراق ”لن يجدي نفعا“، وذلك بعدما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن بغداد قد تتعرض لعقوبات ”لم يروا مثلها من قبل مطلقا“، إذا أجبرت القوات الأمريكية على المغادرة.

وقال: ”لا أعتقد أن إقناع العراق بالتهديد سيجدي وإنما بالحوار“.