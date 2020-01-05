مجهولون يقتلون ضابطًا بالجيش العراقي ومدير مدرسة في بغداد

قُتل ضابط في الجيش العراقي ومدير مدرسة، اليوم الأحد، على يد مسلحين مجهولين في حادثتين منفصلتين في العاصمة بغداد، وفق ما أفاد مصدر أمني.

وقال النقيب في شرطة بغداد حاتم الجابري، إن“ضابطًا برتبة نقيب في الجيش قتل بطلق ناري وطعن بآلات حادة على يد مسلحين مجهولين داخل منزله، في حي الجامعة غرب بغداد“.

وفي حادثة منفصلة، أفاد الجابري بأن“مسلحين مجهولين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار من مسدسين مزودين بكاتمي صوت على مدير مدرسة في منطقة حي العامل جنوب غرب بغداد، ما أدى لمقتله على الفور“.

وأضاف الجابري أن قوات الأمن طوقت موقعي الحادثتين وفتحت تحقيقًا فيهما، دون تفاصيل حول خلفية الواقعتين.

وحذرت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للبرلمان العراقي، مؤخرًا، من عودة عصابات الجريمة المنظمة إلى البلاد في ظل ”هشاشة“ الوضع الأمني في خضم توترات أمنية واحتجاجات تجتاح البلاد منذ أشهر.

وتصاعدت وتيرة هجمات يشنها مجهولون ضد ناشطين في الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة على مدى الأسابيع الأخيرة.

وفي محافظات شمال البلاد، تزايدت هجمات يشنها في الغالب مسلحو تنظيم ”داعش“ الإرهابي، خاصة في المنطقة الواقعة بين محافظات: صلاح الدين، وكركوك، وديالى، والمعروفة باسم ”مثلث الموت“.