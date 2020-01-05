العراق يستدعي سفير واشنطن ويقدم شكاوى للأمم المتحدة ضد الهجمات الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، أنها استدعت السفير الأمريكي لدى العراق، للتنديد بـما وصفته بـ“انتهاك صارخ لسيادة البلاد“، كما أرسلت شكاوى رسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد أمريكا.

ويأتي ذلك احتجاجا على اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد، وتنفيذ غارة جوية على قاعدة لفصيل موال لإيران في 27 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان أبلغت فيه السفير ماثيو تولر، أن ”هذه العمليات العسكرية غير المشروعة التي نفذتها الولايات المتحدة، هي اعتداء وعمل مدان يتسبب في تصعيد التوتر بالمنطقة“، على حد تقديرها.

وأضافت أنها ”استدعت السفير الأمريكي بسبب تكرار الضربات الجوية الأمريكية على الأراضي العراقية، والتي قتلت مقاتلين عراقيين، والقائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، والزعيم بالحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس“.

ووصفت الوزارة ”الهجوم بأنه اعتداء آثم على السيادة العراقية، وعلى كل القوانين والأعراف الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول، وتمنع استخدام أراضيها في تنفيذ هجمات على دول مجاورة“.‎

وعلى صعيد متصل، أرسلت وزارة الخارجية العراقية شكاوى رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن الدولي بشأن الضربات الجوية الأمريكية على أراض عراقية وقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني وعدد من العسكريين العراقيين.

وقالت الوزارة في بيان إن الشكوى تتعلق ”بالهجمات والاعتداءات الأمريكية ضد مواقع عسكرية عراقية، والقيام باغتيال قيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى على الأراضي العراقية“.

ووصف البيان الهجمات بأنها ”انتهاك خطير للسيادة العراقية وبمخالفة لشروط تواجد القوات الأمريكية في العراق“.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بإدانة الهجمات.