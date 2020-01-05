العراق.. مشيعو جنازة رمزية لسليماني يقتلون متظاهرا في الناصرية

أفاد مصدر أمني في الشرطة العراقية اليوم، الأحد، بمقتل متظاهر وإصابة أربعة آخرون بجروح في إطلاق نار من قبل مشيعين لنعش رمزي لقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، وسط مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وقال مصدر في قيادة شرطة المحافظة، طلب عدم نشر اسمه، إن ”مشيعين لنعش رمزي لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس دخلوا ساحة الحبوبي المخصصة للمتظاهرين وهم يحملون الأسلحة“.

وأوضح، أن ”المتظاهرين في ساحة الحبوبي رفضوا دخول مشيعي النعوش الرمزية كونهم يحملون أسلحة، وتطور الخلاف بين الطرفين“، مشيرا إلى أن ”المسلحين من المشيعين أطلقوا الرصاص باتجاه المتظاهرين؛ ما أدى إلى مقتل متظاهر وإصابة 4 بجروح“.

إلى ذلك، أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء، اليوم الأحد، إقدام متظاهرين عراقيين بمدينة الناصرية على حمل صندوق قمامة متشحا برداء أسود شبهوا به نعش سليماني، ضمن تعبيرهم عن فرحتهم لمقتل القائد الإيراني.

ونشر مواطن إيراني صاحب حساب ”رؤوف“ مقطع الفيديو وكتب: ”مواطنون عراقيون يحملون صندوق قمامة متشحا برداء أسود كنعش قاسم سليماني فيما قاموا بضرب الصندوق بأحذيتهم ضمن تظاهراتهم في الناصرية“.

????مردم عراق منبع زباله را بعنوان تابوت قاسم سلیمانی در یک پارچه سیاه پیچیده و با تظاهرات در خیابان با لنگه کفش بر آن می‌کوبند???????????? pic.twitter.com/mwFfyJh8dc — raouf (@raoufsorosh) January 5, 2020

وأظهرت مقاطع فيديو، في وقت سابق خروج متظاهرين عراقيين في عدد من الميادين وهم يرقصون تعبيرًا عن فرحتهم بمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني وتنديدهم بالتواجد الإيراني على أراضيهم.

وقتل قاسم سليماني ونائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي العراقية، أبو مهدي المهندس في غارة أمريكية الجمعة قرب مطار بغداد.