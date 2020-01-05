ماذا طلبت ابنة قاسم سليماني من حسن نصر الله بعد مقتل والدها؟

طلبت زينب سليماني، ابنة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الثأر لوالدها.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“، عن زينب قولها في رسالة بعثتها إلى نصر الله: ”فليعلم العالم أن اغتيال قاسم سليماني لن يكسرنا وسنطالب بحقه حتى النهاية“.

وأضافت: ”ليعلم ترامب أنه بقتل أبي لن يمحو ذكره، لقد أحيانا جميعا من جديد“، مخاطبة نصر الله بـ“العم العزيز“، الذي ”أعلم أنه سيثأر لدم والدي“.

وكان نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، وصل إلى محافظة كرمان جنوب إيران، واجتمع مع عائلة قاسم سليماني لتقديم العزاء.

وقال قاسم في تصريحات صحفية، إن ”الولايات المتحدة الأمريكية ستكتشف أنها ارتكبت حماقة، وأن حساباتها لتغيير المعادلة هي حسابات خاطئة“.