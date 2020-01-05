تراجع الداخلية والدفاع.. الميليشيات تتصدر المشهد في العراق‎ بعد مقتل سليماني

تضغط الميليشيات المسلحة في العراق، لإخراج القوات الأمريكية من البلاد، وسط مخاوف من انفلات الأوضاع الأمنية، خاصة مع تراجع نفوذ القوات النظامية لصالح هذه الميليشيات الموالية لإيران.

وهددت كتائب حزب الله، في بيان، مَن وصفتهم بـ“الخونة والمتآمرين“ بحرمانهم من دخول العاصمة بغداد ومنع استمرار مصالحهم، وذلك في رسالة موجهة فجر الأحد إلى الكتل السياسية، التي طالبتها بالتصويت على إخراج القوات الأمريكية من العراق، في أعقاب مقتل نائب رئيس الحشد أبو مهدي المهندس والجنرال الإيراني قاسم سليماني.

تهديد القواعد الأمريكية

كما دعت ميليشيا حركة النجباء، القوات الأمنية إلى الابتعاد عن القواعد الأمريكية بعد ساعات من دعوة مماثلة لكتائب حزب الله، في تلميح لاستهداف محتمل للأمركيين في العراق.

وجاء في تصريح مقتضب لقائد القوة الخاصة في حركة النجباء أن ”موقفنا ثابت مع موقف إخوتنا في كتائب حزب الله، ونكرر الدعوة للأجهزة الأمنية بالابتعاد عن القواعد الأمريكية بدءا من مساء الأحد“.

هذا الاستنفار الذي بدت عليه ميليشات الحشد الشعبي، أثار مخاوف من تفاقم الأوضاع، في ظل تسيد الميليشيات المشهد السياسي والأمني في البلاد، مع تراجع الأجهزة الأمنية وعجزها عن ضبط إيقاع تلك الفصائل.

حرب العصابات

ويرى الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي أن كتائب حزب الله ربما تلجأ إلى تكتيك جديد بعد مقتل أبو مهدي المهندس، وهو العودة للعمل تحت الأرض، (حرب العصابات)، وهو ما اعتبره مغامرة كبيرة في البلاد، وربما تفقد شعبيتها والكثير من مكتسباتها السياسية والاقتصادية، وحتى القانونية، وفق قوله.

وأضاف الهاشمي في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن ”القوات الحكومية تمتلك القدرة على التصدي للميليشيات لكنها لا تمتلك إرادة الردع لأسباب طائفية وسياسية، كما أنها تخشى من الحرب الأهلية“.

وتراجعت وزارتا الداخلية والدفاع عن المشهد الأمني في البلاد مؤخرا لصالح ميليشيات مسلحة اعتبرت التظاهرات تقوض نفوذها، خاصة أن المطالب اتجهت لمنع التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي.

ماذا بعد سليماني؟

ويشير متابعون للشأن العراقي إلى أن مرحلة ما بعد سليماني ستفرض على قادة الميليشيات توحيد صفوفهم أو تنحية الخلافات في الوقت الراهن.

وفي هذا الإطار أشار المتحدث السابق باسم الحكومة العراقية رافد الجبوري إلى إعادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تفعيل جيش المهدي، متوقعا تقليل الخلافات مع الفصائل المسلحة الأخرى.

وأضاف الجبوري في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن البرلمان العراقي والكتل السياسية، التي تمثل أجنحة سياسية لتلك الفصائل، ستصعّد تحركاتها، لتشريع قانون إخراج القوات الأمريكية من العراق، بدعم من مقتدى الصدر، باعتباره يمتلك فصيلا مسلحا وكتلة نيابية كبيرة“.

قانون إخراج القوات الأمريكية

وكشف زعيم حزب الحل جمال الكربولي (سني)، عن تعرض عدد من النواب إلى الابتزاز والضغط من جهات مسلحة، لإجبار السياسيين على حضور جلسة البرلمان لتمرير قوانين محددة لصالح تلك الأحزاب حصرا وتهديدهم بالرسائل الإعلامية الملغمة“.

من جهته، أعلن النائب عن تحالف الفتح حنين القدو أن ”قانون إخراج القوات الأمريكية موجود في أروقة البرلمان، وبات من الضرورة الملحة تمريره بعد حادثة (استشهاد) المهندس وسليماني بضربة جوية أمريكية“.

وأضاف في تصريحات صحفية أن ”الأكراد لا يريدون تمرير القانون، لوجود مصالح مشتركة، فيما تتخوف الكتل السنية من التصويت عليه“، مشيرا إلى أن ”القانون سيمرر بالأغلبية في جلسة الأحد المقبل من كتلتي الفتح وسائرون وباقي الكتل الصغيرة“.

وأوضح أن أكثر من 160 صوتا نيابيا داخل المجلس مع تمرير القانون وإلغاء اتفاقية الإطار الاستراتيجي.