الهجوم الأمريكي في العراق يثير احتجاجات مناهضة للحرب في مدن أمريكية

تظاهرت مجموعات من المحتجين في شوارع واشنطن ومدن أمريكية أخرى يوم السبت لإدانة الهجوم الجوي الذي أمر الرئيس دونالد ترامب بشنه في العراق وأدى إلى قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني وقرار ترامب إرسال نحو ثلاثة آلاف جندي إضافيين للشرق الأوسط.

وهتف مئات المتظاهرين أمام البيت الأبيض ”لا عدالة ولا سلام. فلتخرج الولايات المتحدة من الشرق الأوسط“ قبل توجههم إلى فندق ترامب انترناشونال على بعد بضع بنايات.

وشهدت نيويورك وشيكاجو ومدن أخرى احتجاجات مماثلة.

ورفع المحتجون في واشنطن لافتات كُتب عليها “ لا حرب ولا عقوبات على إيران“ ”ولتخرج القوات الأمريكية من العراق“.

وكان من بين المتحدثين خلال احتجاج واشنطن الممثلة والنشطة جين فوندا التي اعتُقلت العام الماضي خلال احتجاج يتعلق بالتغير المناخي على سلم الكونغرس الأمريكي.

وتظهر استطلاعات الرأي اعتراض الأمريكيين بشكل عام على التدخلات العسكرية الأمريكية في الخارج . وأظهر استطلاع أجراه مجلس شيكاغو للشؤون العالمية العام الماضي أن 27 في المئة من الأمريكيين يعتقدون أن التدخلات العسكرية تجعل الولايات المتحدة أكثر أمنا في حين قال نحو 50 بالمئة ممن شاركوا في الاستطلاع إنها تجعل البلاد أقل أمنا.