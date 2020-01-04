عادل عبدالمهدي: بحثت مع محمد بن سلمان الأوضاع ”الصعبة“ التي يواجهها العراق والمنطقة

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال بالعراق، عادل عبدالمهدي، اليوم السبت، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حيث بحثا الأوضاع ”الصعبة“ التي يواجهها العراق والمنطقة.

ويأتي الاتصال في خضم توتر متصاعد تشهده المنطقة، منذ مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبومهدي المهندس، وآخرين، أمس الجمعة بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

وجاء في تغريدة على حساب عبدالمهدي، بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي اتصالا هاتفيا من ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، وتداول الطرفان في الأوضاع الصعبة التي يواجهها العراق والمنطقة“.

وأشارت التغريدة إلى أن الطرفين: ”تبادلا وجهات النظر حول التداعيات المرتقبة للتطورات الأخيرة، وأهمية التعاون للتخفيف من آثارها وتفادي التصعيد الشامل“.