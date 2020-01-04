استهداف صاروخي لقاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في العراق

أفادت مصادر أمنية عراقية، مساء اليوم السبت، بسقوط صاروخي كاتيوشا داخل قاعدة بلد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية في العراق، دون وقوع إصابات.

وتقع بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين، على بعد 80 كيلومترًا شمالي بغداد، وتعد أكبر القواعد الأمريكية في العراق.

وفي استهداف ثانٍ، قال مصدر أمني إن صاروخ كاتيوشا سقط أيضًا داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، دون وقوع إصابات.

والمنطقة الخضراء تضم مقر الحكومة والبرلمان والسفارة الأمريكية وبعثات دبلوماسية أخرى.

وفي استهداف ثالث، أصيب خمسة أشخاص في سقوط قذيفة مورتر على حي الجادرية في بغداد.

وكان قائد قوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، قال اليوم السبت، إن الانتقام لمقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، سيكون استراتيجيًا يُنهي التواجد الأمريكي في المنطقة.