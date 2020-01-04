الحكومة العراقية تقرر ”تقييد“ عمل القوات الأمريكية على خلفية مقتل سليماني والمهندس 

أصدرت الحكومة العراقية، اليوم السبت، قرارا بتقييد عمل القوات الأمريكية في العراق، على خلفية مقتل الجنرال قاسم سليماني والقيادي في قوات الحشد العراقية أبو مهدي المهندس، بضربة جوية أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي، نفذت بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء عبد الكريم خلف: إن ”الحكومة العراقية اتخذت قرارا ينص على تقييد عمل القوات الأمريكية في البلاد بعد مقتل أبو مهدي المهندس“.

وأشار المتحدث في تصريحات صحفية إلى أن الحكومة العراقية اتخذت أيضا قرارا ببدء التحقيق مع طاقم الطائرة التي أقلت قاسم سليماني إلى بغداد قبيل مقتله.

وأضاف اللواء خلف: ”هناك بدائل لتدريب القوات المسلحة.. قوات التحالف الدولي غير مسموح لها القيام بأي عمل إلا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة“.

ضغط إيراني

وقال السياسي العراقي مثال الالوسي: إن ”قرار بغداد بتقييد عمل القوات الأمريكية في العراق جاء بضغوطات إيرانية من أجل إعطاء فرصة أكبر للميليشيات الموالية إلى إيران بالتحرك، والقيام بأعمال عسكرية ضد المصالح والأهداف الأمريكية في العراق، ردا على مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس“.

وأضاف الالوسي في حديث مع ”إرم نيوز“: ”تصرف الحكومة العراقية وفق التوجيهات الإيرانية سوف يضر كثيرا بالعلاقات بين بغداد وواشنطن، وقد يعرض العراق وشعبه إلى مخاطر كبيرة، وعلى رأسها العقوبات الاقتصادية“.

وتابع السياسي العراقي: ”على الحكومة العراقية أن تعمل وفق مصلحة العراق وشعبه، وليس مصالح الإيرانيين.. الوضع لا يتحمل ذلك، فالإدارة الأمريكية عازمة على إنهاء النفوذ الإيراني في العراق مهما كان“.