”الناتو“ يعلق مهامه التدريبية في العراق

أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم السبت، تعليق مهامه التدريبية في العراق، على خلفية اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، في قصف جوي أمريكي ببغداد.

وقال ديلان وايت، وكيل المتحدث باسم الحلف، في تصريح للأناضول: إن الحلف يتابع التطورات في المنطقة عن كثب.

وأوضح أن الناتو على اتصال وثيق بالمسؤولين الأمريكيين، وأن أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ أجرى محادثة هاتفية مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بعد اغتيال سليماني.

ولفت وايت إلى أن بعثة الحلف التدريبية في العراق لديها بضع مئات من العناصر، مضيفا أنها تعزز الوحدات الأمنية في البلاد بناء على طلب الحكومة العراقية.

وأوضح أن بعثة حلف الأطلسي في العراق ستستمر، غير أنها ستوقف مهام التدريب لفترة مؤقتة.