بومبيو يجري اتصالات بـ6 دول على خلفية مقتل سليماني

أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، عدة اتصالات هاتفية مع مسؤولي بعض الدول، على خلفية اغتيال واشنطن لقائد ”فيلق القدس“ الإيراني قاسم سليماني وآخرين بالعاصمة العراقية، بغداد.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، في بيان، أن بومبيو، هاتف ولي عهد إمارة أبوظبي الإماراتية، محمد بن زايد وتبادل معه الحديث حول عملية اغتيال سليماني.

وأجرى بومبيو اتصالا مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف، والفرنسي جان إيف لودريان، وقائد القوات البرية الباكستاني، قمر جاويد باجوا.

وأفاد بيان للخارجية الأمريكية ، أن ”بومبيو أوضح لنظيره الروسي، أن قتل سليماني جاء في إطار حملة دفاعية للتصدي لهجمات مستقبلية تستهدف المواطنين الأمريكيين بالمنطقة“.

وأردف: ”الولايات المتحدة مستمرة في التزامها بتخفيض التوتر“.

وأكد بومبيو لنظيره الفرنسي، على أهمية التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مكافحة ”التهديد الإيراني“، حسبما نقل البيان.

كما أوضح الوزير الأمريكي، لباجوا، أن ”إيران متورطة في أنشطة تهدد استقرار المنطقة“، مؤكدا له أن ”واشنطن عازمة على حماية مصالحها، ومواطينيها، ومنشآتها في المنطقة“.

وأيضًا أجرى بومبيو اتصالا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، شكره فيه على دعم المملكة وإداركها مخاطر الفيلق العسكري الإيراني الذي كان يترأسه ”سليماني“.

وقالت الخارجية في بيان نشره موقعها الإلكتروني، عقب الاتصال إن ”بومبيو شكر ولي العهد السعودي على دعم السعودية الراسخ وإقرارها بالتهديدات العدوانية التي يمثلها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني“.

وأشارت الخارجية في البيان أن بومبيو ناقش مع ولي العهد قرار الرئيس دونالد ترامب باتخاذ ”إجراءات دفاعية حاسمة لحماية الأفراد الأمريكيين في الخارج“.

فيما أكدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الاتصال، مشيرةً أنه تم ”استعراض تطورات الأحداث في العراق والجهود المبذولة لنزع فتيل التوتر في المنطقة“.

وأجرى الوزير كذلك اتصالين مماثلين بكل من الرئيس العراقي، برهام صالح، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسبي،

وبحسب بيان الخارجية التركية تناول بومبيو وصالح في الاتصال عملية اغتيال سليماني، واتفقا على ضرورة خفض التوتر والتصعيد بالمنطقة.

وفي اتصاله مع رئيس البرلمان العراقي، أعرب بومبيو عن شكره للحلبوسي على الأهمية التي يوليها البرلمان للشراكة مع الولايات المتحدة، واتفقا كذلك على ضرورة خفض التوتر بالعراق والمنطقة، وتبادلًا وجهات النظر حول تطورات الأوضاع بالعراق.

من جانب آخر أجرى الوزير الأمريكي اتصالًا هاتفيًا بمسرور بارازاني، رئيس حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، وشدد خلاله على أن واشنطن ملتزمة بخفض التوتر، معربًا عن شكره للأخير على الشراكة القائمة للإقليم مع بلاده.