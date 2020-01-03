فصائل فلسطينية تقيم بيت عزاء لسليماني في غزة وسط رفض واسع‎

أعلنت فصائل فلسطينية في قطاع غزة، مساء الجمعة، أنها ستقيم بيت عزاء لقائد ”فيلق القدس“ والجنرال في الحرس الثوري قاسم سليماني، وهي الخطوة التي لاقت استهجانًا واسعًا من المواطنين الفلسطينيين، خاصة وأن شخصية سليماني مرتبطة في أذهانهم بآلاف الضحايا في الدول العربية.

وقالت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ولجان المقاومة الشعبية وعدد من الفصائل الفلسطينية الأخرى، أنها ستقيم بيت لقاسم سليماني في ميدان الجندي المجهول وسط مدينة غزة.

وامتنعت حركة فتح، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، عن المشاركة في بيت العزاء المقام لسليماني، حيث تعد هذه الفصائل أكثر بعدًا بشكل نسبي عن النظام الإيراني من حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وجاء هذا القرار بعد أن أصدرت عدد من الفصائل من بينهما حماس والجهاد الإسلامي، نعت خلالها سليماني، واعتبرته صاحب الفضل في تطوير قدراتها العسكرية من خلال الخبرات العسكرية التي سمحت إيران بوصولها للفصائل القريبة منها.

ولاقت خطوة فتح بيت عزاء للجنرال سليماني في قطاع غزة، موجة رفض واستنكار وسخرية من قبل النشطاء الفلسطينيين، الذين حذروا من الزج بفلسطين وغزة في قضية كبيرة، وفي معركة لا ناقة للفلسطينيين فيها ولا جمل.

وسبق أن حذرت إسرائيل، الفصائل الفلسطينية من التدخل في الرد على مقتل قاسم سليماني، يحث تخشى إسرائيل من دخول هذه الفصائل المعروفة بقربها من إيران، في عملية الرد على عملية الاغتيال.

وقالت قناة i24 news الإسرائيلية، إن ”وفدًا إسرائيليًا التقى رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، للتدخل لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، خصوصا حماس والجهاد الإسلامي، لثنيها عن مهاجمة إسرائيل ردا على اغتيال سليماني، ذلك أن الرجل يُعتبر من الداعمين لهذه الفصائل“.