مسؤول أمريكي: سليماني خطط لمهاجمة أمريكيين بالعراق ولبنان وسوريا

قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إن قاسم سليماني، أبرز قائد عسكري إيراني، كان يخطط لهجمات وشيكة على دبلوماسيين وجنود أمريكيين في العراق ولبنان وسوريا ومناطق أخرى في الشرق الأوسط.

وقال المسؤول للصحفيين طالبا عدم نشر اسمه ”هذه الضربة (الجوية الأمريكية التي قٌتل فيها سليماني) كانت دفاعية، وقد نفذت بدعم من معلومات مخابراتية أكيدة… هذا الأمر دعمه بقوة كل شيء كنا نراه (ويفيد) بأن سليماني كان يخطط لهجمات وشيكة ضد دبلوماسيين أمريكيين وأفراد في القوات المسلحة في العراق ولبنان وسوريا والمنطقة“.

وأضاف ”كان هذا عملا اتخذ دفاعا عن النفس، وللولايات المتحدة حق أصيل في الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم“.