العراق.. منع تشييع سليماني والمهندس داخل المنطقة الخضراء خشية الهجوم على السفارة الأمريكية‎

أصدرت الحكومة العراقية، مساء اليوم الجمعة، قرارا بمنع تشييع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، داخل المنطقة الخضراء ذات التحصين الأمني؛ خشية الهجوم على السفارة الأمريكية من جديد، من قبل أنصار الحشد والفصائل المسلحة.

وقال مسؤول حكومي عراقي، لـ“إرم نيوز“: إن ”الحكومة العراقية أبلغت بشكل واضح قادة الحشد الشعبي والفصائل المسلحة بمنع إقامة أي تشييع لسليماني والمهندس داخل المنطقة الخضراء؛ خشية الهجوم على السفارة الأمريكية من جديد، من قبل أنصار الحشد والفصائل المسلحة“.

وبين المسؤول أن ”الحكومة قررت أن يكون التشييع خارج المنطقة الخضراء (جسر الطابقين)، وسط العاصمة العراقية بغداد، إلى منطقة الجادرية، حيث مقر هيئة الحشد الشعبي، ثم التوجه بالجثامين إلى محافظة كربلاء، ونقل الجثث سيكون عبر الطائرات، وبعدها إلى النجف، ثم نقل جثة سليماني إلى إيران“.

وأضاف أن ”القوات الأمنية اتخذت إجراءات أمنية مشددة حول المنطقة الخضراء من جهة جسر الطابقين، وغلقه بالكتل الكونكريتية؛ لمنع أي محاولات لعبور المشيعين إلى الخضراء، كما حصل في المرة السابقة عند تشييع قتلى الضربة الأمريكية في القائم، والتي هاجمت من خلاله أنصار الحشد والفصائل المسلحة السفارة الأمريكية في بغداد“.

وأكد التلفزيون الإيراني الرسمي والعراقي، صباح اليوم الجمعة، مقتل سليماني والمهندس، وأعلنت الولايات المتحدة أن الضربة نفذت بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.