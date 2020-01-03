  رويترز: لا صحة للأنباء عن هجوم على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق – إرم نيوز‬‎

 رويترز: لا صحة للأنباء عن هجوم على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق

 رويترز: لا صحة للأنباء عن هجوم على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق

المصدر: رويترز

نفى مصدر أمني داخل قاعدة عين الأسد الجوية في العراق ومسؤول محلي صحة تقارير عن هجوم على القاعدة، التي تستضيف قوات أمريكية بمحافظة الأنبار في غرب العراق.

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