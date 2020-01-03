هل تدفع إيران الفصائل الفلسطينية للتصعيد في غزة ردا على مقتل سليماني؟

تحدث محللون سياسيون مختصون في الشأن الفلسطيني عن إمكانية إقحام إيران لحلفائها في المنطقة من الفصائل الفلسطينية المسلحة بمواجهة عسكرية مع إسرائيل، في إطار ردها على اغتيال أمريكا لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

لكن أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر (بغزة)، مخيمر أبو سعدة، قال: إن ”الفصائل الفلسطينية ستكتفي ببيانات التنديد والاستنكار، وإن الأمر سيترك لصاحبة الموضوع إيران بأن تقوم بالرد على اغتيال سليماني بالطريقة التي تراها مناسبة“.

وأضاف أبو سعدة، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، أنّ ”أكثر فصيل سيكون معنيا بالرد على اغتيال سليماني والتصعيد مع إسرائيل هو حركة الجهاد الإسلامي“، مستدركا: ”لكن الحركة بعد التصعيد الأخير وتركها وحيدة في الميدان، أدركت عدم إمكانية الانجرار لمواجهة مع إسرائيل لتصفية حساب موضوع مقتل قاسم سليماني وحيدة بدون حماس والفصائل الأخرى“.

وأشار إلى أن ”إيران لها أذرع في المنطقة بمختلف الدول العربية، وبما أن الموضوع على الأرض العراقية أتصور أن الرد الإيراني سيكون في العراق“.

واستطرد: ”الساحة العراقية هي الساحة الأسهل والأقل تكلفة للرد على عملية الاغتيال؛ لكن الحدث سيجر غزة ولبنان إلى حرب، وقد يكون الانتقام من حلفاء أمريكا في المنطقة، خاصة وأن الأمر دخل في حال توتر غير مسبوقة وإسرائيل على الخط، ولكن في اللحظة الحالية تقديري أن الفصائل الفلسطينية ليست جزءا من حالة الصراع الراهنة“.

الرد التدريجي

وفي السياق، قال ناجي البطة المختص في الشأن الإسرائيلي: إن ”إيران قد تعطي تعليماتها لأذرعها في المنطقة من أجل البدء بالرد التدريجي على عملية اغتيال سليماني“، مشيرا إلى أن عملية الاغتيال وضعت المنطقة على صفيح ساخن“.

وأضاف البطة، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“: ”إذا ما قررت إيران الرد فإنه سيكون تدريجيا وعبر العراق وسوريا ولبنان وفلسطين“، مبينا أن إيران ستعطي تعليماتها للفصائل الفلسطينية التي تقدم لها دعما عسكريا وماليا؛ من أجل ضرب أهداف إسرائيلية.

وتابع: ”لا أستبعد دخول الفصائل الفلسطينية المسلحة المدعومة من إيران في مواجهة مع إسرائيل، علاوة على أن عددا من الفصائل الصغيرة والموجهة إيرانيا ستبدأ بإطلاق الصواريخ على البلدات الإسرائيلية بما عرفت مؤخرا باصطلاح تنقيط الصواريخ“.

ورجح أن ”تمتنع حركة حماس وجناحها العسكري كتائب القسام عن الدخول في أي مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي كنوع من الرد على اغتيال سليماني، خاصة في ظل المفاوضات التي تجري للتوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة، مرجحا أن تمنع حماس أي فصيل من التصعيد عسكريا مع إسرائيل“.

وأشار البطة إلى أن ”مخاوف حماس وإسرائيل في الوقت الراهن من الفصائل المسلحة المدعومة إيرانيا والتي تعتبرها حماس غير منضبطة بالقرار الفلسطيني المشترك“، مؤكدا أن ”أي تصعيد في قطاع غزة بعد اغتيال سليماني ستكون تكلفته عالية وستعيد مباحثات التهدئة لنقطة الصفر“.

وفي السياق، قال المحلل السياسي أحمد عوض: إن مسألة تصعيد الفصائل الفلسطينية الموالية لإيران في قطاع غزة ضد إسرائيل وارد جدا، خاصة في ظل التصريحات السابقة التي أدلى بها المسؤولون الفلسطينيون بهذا الشأن.

وأضاف عوض، في حديثه لـ ”إرم نيوز“: ”لا يمكن التنبؤ بطبيعة الأحداث في المرحلة المقبلة وآلية الرد الإيراني؛ إلا أن قطاع غزة لن يكون خارج حسابات هذا الرد، وستعمل إيران على إيلام أمريكا وإسرائيل معا“.

وتابع: ”اغتيال شخصية بحجم قاسم سليماني سيشعل المنطقة وسيجبر الإيرانيين على إشعال الأجواء في الدول العربية المجاورة لإسرائيل، بما يهدد أمنها ويمكنها من توجيه ضربة غير مباشرة لأمريكا وحلفائها بالمنطقة“، مؤكدا أن الرد الإيراني لن يكون آنيا وسيكون بشكل ووقت غير متوقعين.

يذكر أن الولايات المتحدة اغتالت فجر الجمعة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وقياديا في الحشد الشعبي العراقي، وذلك بعد حادثة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد قبل عدة أيام.

وتمول إيران عددا من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ماديا وعسكريا، بينها حماس والجهاد الإسلامي، إلى جانب عدد من الفصائل الصغيرة المسلحة.