العراق.. هجوم على محتجين في ساحة التحرير وسط بغداد (فيديو)

أصيب عشرة متظاهرين عراقيين، اليوم الجمعة، في ساحة التحرير وسط بغداد؛ إثر هجوم مجهولين يحملون عصا وأسلحة بيضاء على محتجين، أرجعه نشطاء إلى خلاف بين المتظاهرين حول المرشح لرئاسة الحكومة.

لحظة هجوم المليشيات على المتظاهرين في ساحة التحرير.. لحظة هجوم المليشيات على المتظاهرين في ساحة التحرير.. تم النشر بواسطة ‏تكتك TikTok ????‏ في الجمعة، ٣ يناير ٢٠٢٠

وقال شهود عيان، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: إن ”عشرة متظاهرين أصيبوا خلال التدافع الذي حصل مساء اليوم الجمعة، إثر نقاشات دارت بشأن المرشح لمنصب رئيس الحكومة“.

وأشاروا إلى أنه ”أثناء النقاش الدائر بين الخيم، دخل عشرات الأشخاص، يحملون العصي والسكاكين، وانهالوا بالضرب على بعض المحتجين“.

وأظهرت مقاطع مصورة بثها محتجون على ”فيس بوك“ حالة من الهلع في صفوف المتظاهرين، إثر الاشتباكات.

بدوره، ذكر النائب في البرلمان فائق الشيخ علي أن متظاهرين تعرضوا لإطلاق نار بعد أن كانوا بصدد ترشيحه لرئاسة الحكومة.

وقال الشيخ علي في تغريدة عبر ”تويتر“: ”الآن وبينما الآلاف في ساحة التحرير بصدد ترشيح فائق الشيخ علي لرئاسة الوزراء، وإذا برصاص الميليشيات ينهال على المتظاهرين في المنصة من كل حدب وصوب“.

وأضاف: ”هذه ليست المرة الأولى التي تعتدي فيها الميليشيات على المتظاهرين، فقد سبقتها اعتداءات عدة بالسكاكين على الشباب“.

والشيخ علي مرشح قوي لتولي المنصب، بدعم من ساحات الاحتجاج، لكنه يواجه معارضة شديدة من الجناح الموالي لإيران، والمتمثل بتحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري.