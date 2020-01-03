ترشيح هادي العامري نائبًا لرئيس الحشد الشعبي في العراق بعد مقتل المهندس

أفادت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، بترشيح رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، نائبًا لرئيس هيئة الحشد الشعبي خلفًا للنائب السابق أبو مهدي المهندس، الذي اغتيل فجر اليوم إثر غارة أمريكية.

وذكر مصدر في فصائل الحشد الشعبي لـ“إرم نيوز“ إن ”عددًا من قيادات الحشد اتفقت على تقديم اسم هادي العامري، لرئيس الوزراء، ليشغل منصب نائب رئيس الهيئة، بدلًا عن النائب السابق أبو مهدي المهندس“.

وبحسب المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، فإن ”الاجتماع حضره عدد من قادة الفصائل المسلحة، المنضوين في هيئة الحشد الشعبي، لاختيار بديل المهندس، حيث اتفق الجميع على ضرورة الإسراع في اختيار الشخصية البديلة، تحسبًا من ذهاب المنصب إلى شخصية غير مقربة من إيران“.

وأضاف أن ”توقعات الحاضرين كانت تشير إلى موافقة مضمونة من رئيس الوزراء الحالي عادل عبدالمهدي، بسبب قربه الواضح من خط الحشد الشعبي“.

وكان قائد عمليات الحشد الشعبي في العراق، أبو علي البصري، قال إن قادة الفصائل المنضوية في الحشد اختارت كنائب لرئيس هيئة الحشد الشعبي، في حديث للوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، لكن علي الحسيني، أحد قادة حاشد الشعبي، قال في حديث مع مجلة ”المسلح“ الإيرانية إنه لم يكن من الممكن تعيين خليفة له على المدى القصير.

وقتل المهندس اليوم الجمعة، رفقة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني إثر غارة جوية في مطار بغداد الدولي، وكان يشغل منصب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، وسط خلافات محتدمة مع رئيس الهيئة فالح الفياض، على خلفية إدارة الفصائل المسلحة.