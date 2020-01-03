الأردن .. مسيرة شعبية ضد اتفاقية الغاز مع إسرائيل

شارك آلاف الأردنيين، اليوم الجمعة، بمسيرة حاشدة؛ لإسقاط اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل عام 2016.

يأتي ذلك استمرارا للمطالبات الشعبية التي بدأت منذ الأيام الأولى لتوقيع الاتفاقية، وبعد يومين فقط من إعلان الأردن وإسرائيل عن بدء الضخ التجريبي للغاز.

وانطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني، بالعاصمة عمان، وصولا إلى ساحة النخيل (1 كم عن المسجد)، وسط تواجد أمني كثيف.

وحمل المشاركون في المسيرة، التي دعت لها أحزاب وفعاليات شبابية ونقابية مختلفة، لافتات كتبت عليها عبارات منددة بالاتفاقية وأخرى تهاجم الحكومة الأردنية.

والأربعاء، أعلن الأردن وإسرائيل بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من إسرائيل؛ تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين عام 2016.

وشهدت الاتفاقية معارضة شعبية وبرلمانية أردنيتين، آخرها توقيع 58 نائبا (من أصل 130)، مذكرة لإعداد مشروع قانون لإلغاء الاتفاقية، في 15 كانون الأول/ديسمبر 2019.

وفي آذار/مارس 2019، اتخذ مجلس النواب الأردني قرارا بالإجماع، برفض اتفاقية الغاز، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها، بأن الاتفاقية ”لا تتطلب موافقة مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)“؛ لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.

وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في أيلول/سبتمبر 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2020.

وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، فإنها ستوفر حوالي 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي، وذلك قياسا بشرائه من الأسواق العالمية.