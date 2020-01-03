السيستاني يصف استهداف سليماني والمهندس بـ“الاعتداء الغاشم“

وصف المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني، اليوم الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني، ونائب هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بغارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، فجرالجمعة، بالاعتداء الغاشم.

وقال ممثل السيستاني عبدالمهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة بمدينة كربلاء: ”ما جرى قرب مطار بغداد، ليلة أمس، اعتداء غاشم ويعد انتهاكا لسيادة العراق“.

وأضاف: ”الاعتداء الأمريكي الغاشم على مطار بغداد يعتبر خرقا سافرا للسيادة العراقية والمواثيق الدولية“، مشيرا إلى أن العراق مقبل على أوضاع صعبة.

ودعا الكربلائي إلى ضبط النفس والحكمة ليدفع عن العراق وشعبه الخطر، مضيفا: ”مقتل القادة الأبطال ممن قاتلوا داعش ينذر بأوضاع صعبة وندعو إلى ضبط النفس“.