السفير الإيراني في بغداد: مقتل 10 أشخاص مع سليماني والمهندس

قال السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، الجمعة، إن 10 أشخاص آخرين كانوا يرافقون الجنرال سليماني والقائد بالحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، قتلوا جميعا.

وأوضح مسجدي وهو مستشار سابق لقاسم سليماني، في حديث مع قناة ”خبر“ الإيرانية، أن ”هناك 10 أشخاص كانوا يرافقون قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني والقائد بالحشد الشعبي أبو مهدي المهندس أثناء استهدافهما“، مضيفا ”جميعهم قتلوا“.

وأوضح مسجدي، أن ”العملية الأمريكية في بغداد استهدفت موكب قاسم سليماني المكون من سيارتين لدى خروجه من مطار بغداد الدولي“.

ولم تكشف إيران عن هوية الأشخاص الآخرين الذين قتلوا وكانوا برفقة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني.