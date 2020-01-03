جو بايدن ينتقد قرار ترامب اغتيال سليماني

المصدر: ا ف ب

انتقد جو بايدن، النائب السابق للرئيس الأمريكي والمرشح للانتخابات التمهيدية للديمقراطيين، قرار الرئيس دونالد ترامب اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية على مطار بغداد بالعراق.

وقال بايدن إن ”ترامب ألقى للتو إصبع ديناميت في برميل بارود، وعليه أن يقدم توضيحات للشعب الأمريكي“، مؤكدا أنه ”تصعيد هائل في منطقة خطيرة أساسا“.

من جهته، أكد بيرني ساندرز، المرشح الآخر للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، أن ”التصعيد الخطير لترامب يقربنا أكثر من حرب كارثية أخرى في الشرق الأوسط“.

وأضاف السناتور المستقل أن ”ترامب وعد بإنهاء الحروب التي لا تنتهي، لكن عمله هذا يضعنا على طريق حرب أخرى“.

أما الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، اليوت انجل، فقد عبر عن أسفه لأن ترامب لم يبلغ الكونغرس بالغارة الأمريكية في العراق.

وكتب انجيل في بيان إن ”القيام بعمل على هذه الدرجة من الخطورة بدون إشراك الكونغرس يثير مشاكل قانونية خطيرة، ويشكل ازدراء بصلاحيات الكونغرس“.

وقال بن رودس، الذي كان من مستشاري الرئيس السابق باراك أوباما المقربين: ”لا شك أن يدي سليماني ملطختان بالدماء، لكنها لحظة مخيفة فعلا.. إيران سترد على الأرجح في أماكن عديدة، أفكر في كل الطاقم الأمريكي في المنطقة في هذه اللحظة“.

وعلى الطرف الآخر أشاد سياسيون جمهوريون أمريكيون نافذون، بالغارة الأمريكية التي أدت إلى مقتل قاسم سليماني بأمر من الرئيس دونالد ترامب.

وقال السناتور الجمهوري النافذ ليندسي غراهام، أحد حلفاء ترامب المقربين: ”أنظر بتقدير إلى العمل الشجاع للرئيس دونالد ترامب ضد العدوان الإيراني“.

وأضاف غراهام، بعيد تأكيد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن الرئيس ترامب هو من أصدر الأمر بقتل الجنرال سليماني، ”أقول للحكومة الإيرانية: ”إذا كنتم تريدون المزيد فستحصلون على المزيد.. وإذا تواصل العدوان الإيراني وكنت أعمل في مصفاة إيرانية للنفط، فسأفكر في تغيير عملي“.

وعلى غرار السناتور الذي يشغل مقعد كاليفورنيا الجنوبية في الكونغرس، وقف الجمهوريون صفا واحدا وراء استراتيجية ترامب، وقال السناتور الجمهوري توم كوتون الذي رأى أن الجنرال سليماني: ”نال ما يستحقه“.

وقال السناتور الجمهوري، ماركو روبيو، إن ”التحركات الدفاعية التي تقوم بها الولايات المتحدة ضد إيران ووكلائها تطابقت مع التحذيرات الواضحة التي تلقوها، لكنهم اختاروا تجاهل هذه التحذيرات لأنهم يعتقدون أن انقساماتنا السياسية الداخلية تمنع رئيس الولايات المتحدة من التحرك… لقد أساؤوا التقدير“.

إلى ذلك، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية يهدد بإحداث ”تصعيد خطير للعنف“.

واضافت بيلوسي في بيان ”أمريكا والعالم لا يمكنهما تحمل تصعيد في التوتر يصل إلى درجة اللاعودة“.