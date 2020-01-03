ما حقيقة اعتقال المارينز الأمريكي لقيس الخزعلي وهادي العامري في بغداد؟

توعد زعيم ميليشيات عصائب أهل الحق في العراق قيس الخزعلي بالانتقام من أمريكا وإسرائيل بعد مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إضافة إلى أبومهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي، ليرد بذلك على أنباء اعتقاله من قبل المارينز الأمريكي.

كما نفى المتحدث العسكري لميليشيات عصائب أهل الحق جواد الطليباوي، اليوم الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن اعتقال الخزعلي، من قبل قوات المارينز الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

وقال الطليباوي، في بيان مقتضب ”لا صحة لخبر اعتقال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي وإذا ما أقدمت القوات الأمريكية على ذلك على الأمريكيين أن يجهزوا نعوشا لجنودهم أولا“.

إلى ذلك قال مصدر مسؤول في منظمة بدر، التي يتزعمها، المقرب من طهران، هادي العامري، لـ“إرم نيوز“، إن ”الأنباء، التي تحدثت عن اعتقال العامري من قبل قوة أمريكية غير صحيحة، وهو متواجد في بغداد، حيث مقر إقامته، ولا توجد أي مخاطر على حياته“.

ونشرت وسائل إعلام، وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء، عن اعتقال الخزعلي والعامري في بغداد من قبل قوات المارينز الأمريكية، وجاءت هذه الأنباء، بعد إعلان مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس.

وأكد التلفزيون الإيراني الرسمي والعراقي، اليوم الجمعة، مقتل سليماني والمهندس، وأعلنت الولايات المتحدة أن الضربة نفذت بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.