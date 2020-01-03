 بعد تفحم جثته.. خاتم قاسم سليماني يقود إلى التعرف على جثته (صورة) – إرم نيوز‬‎

بعد تفحم جثته.. خاتم قاسم سليماني يقود إلى التعرف على جثته (صورة)

بعد تفحم جثته.. خاتم قاسم سليماني يقود إلى التعرف على جثته (صورة)

المصدر: فريق التحرير

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ليد قالوا إنها تعود لجثة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل فجر الجمعة برفقة القيادي في مليشيا الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بضربة في محيط مطار بغداد الدولي، وأعلنت أمريكا مسؤوليتها عنها.

وظهر في الصورة وجود خاتم في أحد الأصابع اليد، وهو خاتم عادة ما كان يظهر به سليماني، واعتبر الناشطون أن وجود هذا الخاتم دليل على أن هذه الجثة تعود لسليماني بالفعل.

وأسفرت الضربة بحسب مواقع عراقية عن تفحم جثة سليماني والمهندس.

أعلن التلفزيون العراقي الرسمي في ساعة مبكرة اليوم الجمعة، أن الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري والقيادي بالحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس قتلا في قصف استهدف موكبهما قرب مطار بغداد.

وأكد أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي، مقتل سليماني والمهندس، في ضربة جوية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد الدولي في وقت متأخر أمس الخميس.

واتهم الأسدي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل المهندس وسليماني.

وقال الحشد الشعبي في تغريدة على حسابه في موقع ”تويتر“ إنه يؤكد مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الحاج أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة أمريكية استهدفت عجلتهم على طريق مطار بغداد الدولي.

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