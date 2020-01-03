بعد تفحم جثته.. خاتم قاسم سليماني يقود إلى التعرف على جثته (صورة)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ليد قالوا إنها تعود لجثة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل فجر الجمعة برفقة القيادي في مليشيا الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بضربة في محيط مطار بغداد الدولي، وأعلنت أمريكا مسؤوليتها عنها.

وظهر في الصورة وجود خاتم في أحد الأصابع اليد، وهو خاتم عادة ما كان يظهر به سليماني، واعتبر الناشطون أن وجود هذا الخاتم دليل على أن هذه الجثة تعود لسليماني بالفعل.

وأسفرت الضربة بحسب مواقع عراقية عن تفحم جثة سليماني والمهندس.

وهذا خاتم وايد قاسم سليماني pic.twitter.com/LY0b6gJCj5 — Dostanya (@Dostanya1) January 3, 2020

#عاجل العثور على خاتم سليماني الشهير مبروك للعراق انتهى المجرم وانسحقت الرؤوس العفنه ذيوله الى جهنم وبأس المصير مبروك عودة العراق لاهله

من أتى بكم لارض العراق هو ذاته من رماكم في مزبلة التاريخ

وانتهت اللعبه شكرا لمن وعد واوفى pic.twitter.com/NAi8dkRzWK — Falcon Iraq (@IraqOverRedLine) January 3, 2020

صورة خاتم يعتقد انها من جثة قاسم سليماني قرب مطار #بغداد الدولي. pic.twitter.com/K3L42ULXMf — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) January 3, 2020

أعلن التلفزيون العراقي الرسمي في ساعة مبكرة اليوم الجمعة، أن الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري والقيادي بالحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس قتلا في قصف استهدف موكبهما قرب مطار بغداد.

وأكد أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي، مقتل سليماني والمهندس، في ضربة جوية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد الدولي في وقت متأخر أمس الخميس.

واتهم الأسدي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل المهندس وسليماني.

وقال الحشد الشعبي في تغريدة على حسابه في موقع ”تويتر“ إنه يؤكد مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الحاج أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة أمريكية استهدفت عجلتهم على طريق مطار بغداد الدولي.