أمريكا: عملية قتل قاسم سليماني نفذت بأمر من ترامب

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، فجر الجمعة، مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوزارة إن الرئيس دونالد ترامب ”أصدر الأمر بقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني“.

وأضافت أنه ”بناء على أمر الرئيس اتخذ الجيش الأمريكي إجراءات دفاعية حاسمة لحماية الطواقم الأمريكية في الخارج من خلال قتل قاسم سليماني“.

وشددت على أن ”الهدف من الضربة الأمريكية هو ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل“.

وبعد مقتل سليماني، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حسابه في ”تويتر“ صورة للعلم الأمريكي من دون أي تعليق.

وأعلن التلفزيون العراقي الرسمي في ساعة مبكرة من يوم الجمعة، أن الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري والقيادي بالحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس قتلا في قصف استهدف موكبهما قرب مطار بغداد.

وأكد أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي، مقتل سليماني والمهندس، في ضربة جوية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد الدولي في وقت متأخر أمس الخميس.

واتهم الأسدي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل المهندس وسليماني.

وقال الحشد الشعبي في تغريدة على حسابه في موقع ”تويتر“ إنه يؤكد مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الحاج أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة أمريكية استهدفت عجلتهم على طريق مطار بغداد الدولي.