من هو القيادي بالحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس؟

قتل نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، اليوم الجمعة، في ضربة جوية استهدفت سيارته قرب مطار بغداد الدولي.

والاسم الحقيقي للعسكري العراقي الإيراني جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم ويسمى في إيران جمال إبراهيمي، وهو من مواليد البصرة عام 1954 ومتزوج من إيرانية.

دخل المهندس في عام 1973 الجامعة التكنولوجية قسم الهندسة المدنية وحصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة عام 1977، وحصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية ودرس الدكتوراه في الاختصاص نفسه.

وأقام أبو مهدي المهندس في الجابرية بالكويت، حيث اضطر إلى الخروج من العراق عام 1980.

وفي عام 1985 أصبح عضواً في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ومارس عمله كسياسي في المجلس وعسكري في فيلق بدر، ومن ثم قائدآ على فيلق بدر.

وإبان سقوط حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين بشهر تخلى عن قيادته في بدر وفي المجلس الأعلى وعمل كشخص مستقل في حين لم يتخل عن علاقاته مع إيران.

وفي عام 2003 كان له عدة أدوار قادها بنفسه منها تشكيل الائتلاف الوطني الموحد والائتلاف الوطني العراقي ومن ثم التحالف الوطني، وأصبح لاحقا قيادي بارز في الحشد الشعبي.

والمهندس مطلوب من قبل الانتربول، لاتهامه باستهداف سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا بالسيارات المفخخة في الكويت في كانون الأول عام 1983، وحكمت محكمة الكويت عليه بالإعدام عام 1984، وكان الانفجار قد أدى لمقتل خمسة أشخاص، وجرح 86 شخصاً.

كما وجهت إليه الأجهزة الأمنية في الكويت اتهامات بمحاولة اختطاف إحدى طائرات الخطوط الجوية الكويتية عام 1984، ومحاولة اغتيال أمير الكويت 1985.