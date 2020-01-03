من هو قاسم سليماني الذي قُتل بقصف في العراق؟

أعلن التلفزيون الرسمي العراقي ومليشيا الحشد الشعبي، فجر الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، إثر قصف أمريكي على مطار بغداد الدولي.

واستلم قاسم سليماني قيادة فيلق القدس منذ عام 1998 خلفاً لأحمد وحيدي، وفرقته مسؤولة عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج إيران.

وسليمان من قدامى المحاربين في الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي، حيث قاد فيلق 41 ثار الله وهو فيلق محافظة كرمان.

ونشط سليماني في العديد من الصراعات في المنطقة، خاصة في العراق وسوريا، إذ ساعد في دعم الحكومة السورية، خلال الحرب الأهلية، كما ساعد في قيادة قوات الحكومة العراقية والحشد الشعبي.

ويصنف سليماني من قبل أمريكا كداعم للإرهاب.