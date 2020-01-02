 سقوط‭ ‬صواريخ على مطار بغداد الدولي وإصابة عدة أشخاص – إرم نيوز‬‎

سقوط‭ ‬صواريخ على مطار بغداد الدولي وإصابة عدة أشخاص

سقوط‭ ‬صواريخ على مطار بغداد الدولي وإصابة عدة أشخاص

المصدر: رويترز

ذكرت خلية الإعلام الأمني التي يديرها الجيش العراقي في بيان أن ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت على مطار بغداد الدولي.

وأضافت أن الصواريخ سقطت قرب صالة الشحن الجوي مما أدى إلى احتراق مركبتين وإصابة عدد من المواطنين.

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