مقتدى الصدر يدعو لتشكيل جبهة برلمانية ثورية

دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الخميس، إلى تشكيل جبهة برلمانية، تضم الشيعة والسنة والأكراد؛ من أجل ”تخليص العراق من التبعية والفساد“.

وأعرب الصدر، في بيان، عن أمله في أن ”تشمل الانتفاضة بعض أعضاء مجلس النواب العراقي، ليجمعوا كلمتهم على الإصلاح، وليعاهدوا الله والشعب أن يوحدوا صفوفهم، بدون انتماءات طائفية أو عرقية، أو تحت مسميات سياسية جوفاء كالكتلة الأكبر“.

وتابع: ”هذا ندائي إلى كل الشرفاء ومحبي الإصلاح من النواب بشيعتهم وسنتهم وأكرادهم وكل انتماءاتهم بأغلبيتهم وأقليتهم، فالعراق بحاجة إلى تكاتفهم وتعاضدهم لانتشاله من أيادي العنف والفساد وهم مسؤولون أمام الله وأمام الشعب بل وأمام التاريخ“.

ويرى الصدر ضرورة ذلك، من ”أجل إنقاذ العراق من أفكاك الفساد والعنف، والضياع، والتبعية، ليعود العراق شامخا وتتحقق مطالب الشعب المظلوم“.

وتترقب الأوساط السياسية في العراق اتفاق الأحزاب والقوى على مرشح جديد لرئاسة الوزراء، بعد استقالة رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي، إثر الاحتجاجات الشعبية.