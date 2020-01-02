العراق.. نجاة مسؤول محلي من محاولة اغتيال في كربلاء

نجا مسؤول محلي من محاولة اغتيال في مدينة كربلاء، جنوب العراق، مساء الخميس.

وقال مصدر أمني عراقي لـ“إرم نيوز“ إن“مسلحين مجهولين يستقلان دراجة نارية، فتحا النار على مدير دائرة الرعاية الاجتماعية في كربلاء، سامر الميالي، في قضاء الهندية التابعة للمحافظة“.

وأشار المصدر إلى أن إطلاق النار تسبب بأضرار مادية فقط في عجلة سيارة المسؤول المحلي، وتوجهت قوات الأمن إلى مكان الحادثة، وفتحت تحقيقًا للوصول إلى تفاصيلها.

وأضاف أن الميالي من الشخصيات الداعمة للاحتجاجات الشعبية في محافظة كربلاء، وقدم المساعدات الغذائية وغيرها إلى المعتصمين منذ ما يقارب 3 أشهر.

وتستمر حالات الخطف والاغتيال في بغداد والمحافظات التي تشهد تظاهرات احتجاجية بشكل لافت للنظر، حيث تطال الناشطين المدنيين، والمسعفين، والعاملين في مجال حقوق الإنسان، والشخصيات الداعمة للتظاهرات.

ويتهم ناشطون فصائل مسلحة مقربة من إيران، بالوقوف وراء هذه العمليات، وهو ما تنفيه تلك الفصائل.