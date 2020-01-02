الخارجية الفلسطينية: بدائل مدارس ”الأونروا“ حرب مفتوحة ضد القدس‎

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، إن مصادقة مجلس بلدية الاحتلال في القدس على مخطط لإقامة منطقة تعليمية إسرائيلية بديلا عن مدارس ”الأونروا“، امتداد لحرب الاحتلال المفتوحة ضد ”الأونروا“ وعملها في القدس الشرقية المحتلة.

وأضافت الخارجية، في بيان، أن ”قرار مجلس بلدية الاحتلال في القدس، خطوة جديدة على طريق فرض المنهاج الإسرائيلي على العملية التعليمية فيها، استكمالا لعمليات ومخططات تهويد المدينة المقدسة بشكل كامل“.

ورأت الوزارة أن ”قرار الاحتلال غير المسبوق ترجمة عملية لقرارات ترامب المشؤومة بشأن القدس ونقل سفارة بلاده إليها، لكن هذه المرة يتعلق الموضوع بهوية المدينة المقدسة وثقافة ووعي الأجيال الفلسطينية الناشئة، ومستقبل المسيرة التعليمية بما يخدم رواية الاحتلال الاستعمارية“.

واعتبرت أن القرار ليس موجها ضد الفلسطينيين فقط، إنما ضد المجتمع الدولي، في تحد صارخ للأمم المتحدة التي تعتبر ”الأونروا“ مكونا أساسيا فيها، خاصة في ضوء عمليات التصويت الأخيرة التي حصلت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تجديد ولاية ”الأونروا“، ما يعني أن هذه الخطوة هي ضرب لهذا التصويت ولهذا القرار، وفتح مواجهة مع جميع الدول التي صوتت لصالحه.

وأوضحت الخارجية، أن إرهاب الاحتلال يتخفى هذه المرة عبر ما تسمى بلدية القدس، وهذا لا يقلل من خطورة قرار البلدية ولا يعفي دولة الاحتلال من مسؤولياتها، خاصة وأن هناك اتفاقيات وقعتها الأمم المتحدة تحدد بوضوح إطار عمل وكالة ”الأونروا“ بما فيها الخدمات التعليمية من مدارس ومنهاج وغيرها، وبما يغطي الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأكدت أن ”دولة فلسطين ستواجه بمؤسساتها كافة هذه الخطوة الاستعمارية، وسيواجهها أبناء شعبنا الفلسطيني، المقدسيين خاصة الطلبة وعائلاتهم وذويهم، لكن ننتظر من رئاسة وكالة ”الأونروا“، ومن الأمين العام للأمم المتحدة، ومن مجلس حقوق الإنسان، ومن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ”اليونسكو“، ومن تلك الدول التي تؤمن بحق الإنسان في التعلم والحصول على العلم، وحقه في الاختيار، وتلك الدول التي صوتت لصالح تجديد ولاية ”الأونروا“، أن تهب وترفع صوتها لمواجهة هذا الطاغوت الإسرائيلي الذي يتمدد ويهدد كل مقومات حياة أبناء شعبنا تحت الاحتلال“.