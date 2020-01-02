متى قرر كارلوس غصن الهرب من اليابان؟‎

قالت مصادر مقربة من كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات اليوم الخميس، إن غصن قرر الفرار من اليابان بعدما علم بتأجيل محاكمته إلى نيسان/أبريل 2021 ولأنه منع من الحديث مع زوجته.

وأصبح غصن أبرز الهاربين في اليابان بعدما قال الثلاثاء الماضي، إنه ذهب إلى لبنان هربا مما وصفه بالنظام القضائي ”الفاسد“.

تأجيل المحاكمة

وذكرت المصادر المقربة من غصن أنه علم خلال جلسة عقدت في الآونة الأخيرة أن محاكمته في إحدى القضيتين المرفوعتين ضده ستتأجل إلى نيسان/أبريل 2021. ولم يكن هناك موعد محدد لأي من المحاكمتين لكن كان من المتوقع على نطاق واسع أن تبدأ إحداهما على الأقل في نيسان/أبريل 2020.

وقال أحد المصادر المقربة من غصن ”قالوا إنهم بحاجة إلى عام آخر كامل للتجهيز لها… كان حزينا لأنه لا يتمكن من رؤية زوجته أو الحديث معها“.

وتنص شروط إخلاء سبيل غصن، أحد أشهر الرؤساء التنفيذيين في العالم، على منعه من الاتصال بزوجته كارول وفرض قيود على استخدامه للإنترنت وغيره من وسائل الاتصال في أثناء فترة وضعه رهن الإقامة الجبرية في المنزل في طوكيو.

وذكرت المصادر أن طلب غصن الحديث مع زوجته بمناسبة عيد الميلاد قوبل بالرفض.

وأشارت المصادر إلى أن غصن شعر بالقلق عندما علم أن ممثلي ادعاء يابانيين استجوبوا ابنته وابنه في الولايات المتحدة في أوائل ديسمب/ر كانون الأول وكانت لديه قناعة بأن السلطات تريد انتزاع الاعترافات منه عن طريق الضغط على أسرته.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من مكتب جونيتشيرو هيروناكا محامي غصن ولا السفارة الفرنسية في طوكيو ولا مكتب الادعاء العام في منطقة طوكيو.

وألقي القبض على غصن في طوكيو أول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 ويواجه أربعة اتهامات يدفع ببراءته منها جميعا ومن بينها إخفاء الدخل والتكسب من مدفوعات لوكلاء لبيع سيارات في الشرق الأوسط.

كانت رويترز قالت إن شركة للأمن الخاص رتبت لخروج غصن الذي يحمل جنسيات فرنسا ولبنان والبرازيل، من طوكيو خلسة قبل أيام تنفيذا لخطة وضعت على مدى ثلاثة أشهر.

وقالت قناة ”إن.تي.في“ اليوم الخميس إن الشرطة التركية اعتقلت سبعة أشخاص من بينهم أربعة طيارين بعدما بدأت وزارة الداخلية في تركيا تحقيقا بشأن مرور غصن من إسطنبول وهو في طريقه إلى لبنان.

جواز سفر احتياطي

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الخميس بأن السلطات سمحت لغصن بالاحتفاظ بجواز سفر فرنسي احتياطي في خزنة مغلقة بعد إخلاء سبيله بكفالة؛ ما يسلط بعض الضوء على تفاصيل هروبه المثير إلى لبنان.

وأضافت الهيئة أن ممثلي ادعاء داهموا مقر سكن غصن في طوكيو اليوم الخميس.

ولم تعلق السلطات اليابانية رسميا على اختفاء غصن. والحكومة في عطلة هذا الأسبوع بمناسبة حلول العام الجديد.

ولم يبرم لبنان اتفاقا مع اليابان لتسليم المجرمين. ويحظى غصن بدعم واسع النطاق في لبنان حيث قضى طفولته وحيث توجد استثمارات واسعة له في قطاعي البنوك والعقارات.

ترحيب حار

وكشفت مصادر مقربة من غصن أنه التقى بالرئيس اللبناني ميشال عون بعد وقت قصير من وصوله إلى بيروت الاثنين وقوبل بترحيب حار. ونفى مصدر في مكتب عون عقد مثل هذا اللقاء.

وذكر مسؤولون لبنانيون أن غصن دخل البلاد بصورة قانونية وبجواز سفر فرنسي. لكن أحد محامي غصن اليابانيين كان قال إن جوازات سفر غصن الثلاثة ما زالت بحوزة المحامين بموجب شروط إخلاء سبيله بكفالة.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن مصادر لم تحددها قولها إن جواز سفر فرنسيا احتياطيا صدر لغصن وإنه احتفظ به خلال الأشهر التي سبقت خروجه من البلاد.

وبينت الهيئة أن محامي غصن طلبوا تغيير شروط إخلاء سبيله حتى يتسنى له الاحتفاظ بجواز سفر في خزنة مغلقة.

وأضافت أن مفتاح هذه الخزنة كان بحوزة محامي غصن.