المرصد السوري: تعزيزات عسكرية تركية إلى إدلب

دخل رتل عسكري تركي جديد إلى الأراضي السورية من معبر كفرلوسين مع لواء إسكندرون شمال إدلب، وذلك حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويتألف الرتل وفقا للمرصد، من عربات عسكرية مصفحة، وسيارات محملة بالمساعدات اللوجستية، حيث توجه نحو نقاط المراقبة المنتشرة ضمن ما تبقى من منطقة “خفض التصعيد”.

وكان المرصد السوري وثق في الـ 26 من ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، دخول رتل عسكري تركي إلى الأراضي السورية عبر معبر كفرلوسين بريف إدلب الشمالي، وذلك بعد منتصف ليلة الخميس، إذ يتألف الرتل من 85 آلية على الأقل، اتجه قسم منه نحو النقطة التركية في العيس جنوب حلب، وقسم آخر توجه نحو الراشدين بضواحي حلب الغربية.

وعلى صعيد متصل، أصيب طفلان ورجل ظهر اليوم الخميس، جراء قصف قوات النظام السوري بصواريخ ”أرض-أرض“ محملة بقنابل عنقودية، بلدة مرعند ومحيط الناجية بريف جسر الشغور في ريف إدلب الغربي، فيما قصفت قوات النظام بلدة زيزون ومحطة الكهرباء وقرية العنكاوي بسهل الغاب، في ريف حماة الشمالي الغربي.

كما دارت اشتباكات عنيفة على محور بلدة تلمنس بريف إدلب، دون تغيير على خريطة السيطرة في المنطقة، فيما قصفت قوات النظام السوري بالمدفعية والرشاشات الثقيلة كلا من الدير الشرقي والدير الغربي وتلمنس وتقانة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وأكدت مصادر المرصد السوري، أن قصفا مدفعيا استهدف محيط النقطة التركية في معرحطاط، فيما ردت القوات التركية المتمركزة في نقطة الصرمان بقذائف عدة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.