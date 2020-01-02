إسرائيل تفرض ”الحبس المنزلي“ 4 أشهر على شبان من العيسوية في القدس

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الحبس المنزلي الليلي على ستة شبان من بلدة العيسوية في القدس المحتلة، واستدعت 3 آخرين للتحقيق.

ونقلت وكالة ”وفا“ الرسمية عن مصادر محلية أن سلطات الاحتلال فرضت الحبس المنزلي على كل من: أنور سامي عبيد لمدة 4 شهور، محمد عليان عليان لمدة 4 شهور، فايز محمد محيسن لمدة شهرين، محمد موسى مصطفى لثلاثة شهور، آدم كايد محمود لشهرين، ومحمود رمضان عبيد لثلاثة شهور.

كما استدعت سلطات الاحتلال ثلاثة شبان من العيسوية للتحقيق معهم في مركز المسكوبية، وهم: نضال فروخ، صالح أبو عصب، ونديم الصفدي.

في الإطار ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، شقيقين من بلدة السموع جنوب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة السموع جنوبًا، واعتقلت حابس إسماعيل المحاريق، وشقيقه علاء، بعد أن فتشت منزلهما وعبثت بمحتوياته.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في البلدة القديمة من الخليل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وعرف من أصحابها: منزل إسماعيل بنات، ومحمد عطية بنات.