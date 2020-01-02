سوريا.. ميليشيات موالية لتركيا تقتل شابا وتنكل بأهالي تل أبيض

قتل شاب مدني على يد عناصر ميليشيات موالية لتركيا في منطقة تل أبيض على حاجز تفتيش بريف الرقة الشمالي، شمال سوريا .

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر وصفها بالموثوقة، أن الشاب قتل بعد أن تلقى ضربات على الرأس بعصا حديدية وهو يدافع عن نفسه أثناء محاولة مجموعة تابعة لـ”فيلق المجد”، إنزاله من سيارته بغرض سرقتها.

واعتقلت فصائل موالية لتركيا عددا من المواطنين في ريف بلدة تل أبيض، اليوم الخميس، حيث أقدم عناصر من فصيل ”أحرار الشرقية“ التابع لـ“الجيش الوطني“ اليوم، على اعتقال 9 مدنيين، بينهم أطفال وكبار سن، من قرية الزيدي شرق بلدة سلوك دون توجيه تهم إليهم، وتم احتجازهم في سجن داخل بلدة سلوك بريف تل أبيض.

وقال المرصد السوري ، إن مصادره رصدت انتهاكات وصفتها بالبشعة بالتزامن مع استمرار الفصائل الموالية لتركيا بحق المدنيين ضمن المناطق التي سيطرت عليها مؤخرا شمال شرق سوريا بفعل عملية ”نبع السلام“.

وبحسب رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أقدمت إحدى الفصائل المتواجدة في مدينة رأس العين على اختطاف شاب كردي من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد عودته إلى منزله برفقة والدته.

وذكر المرصد أن الفصيل حاول قتل الشاب لكن تدخل أهالي الحي حال دون ذلك، ليقوم الفصيل بعد ذلك باختطافه، دون معلومات عما حل به.

وأضافت المصادر أن ”والدة الشاب حاولت مرارا وتكرارا استرجاع ولدها عبر وجهاء وأعيان مقربين من الفصائل، إلا أن محاولاتها جميعا باءت بالفشل“، وسط معلومات بأن الفصيل الذي اختطف الشاب هو ”فرقة الحمزة“.