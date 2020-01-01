ليبرمان: تكتل اليمين الذي شكله نتنياهو انهار ولم يعد موجودا

قال أفيغدور ليبرمان وزير الدفاع الأسبق رئيس حزب ”يسرائيل بيتنو“، إن تكتل اليمين الذي شكله نتنياهو قد تفكك، وبالتالي فإن نتائج الانتخابات يمكن أن تكون مختلفة.

وأضاف في مقابلة إذاعية مع القناة الثانية العبرية: ”ما أسمعه من جزء من الحريديم أنها لا توجد أي قصة عن التكتل، هذا التكتل لم يعد موجودا، لقد انهار“.

وتابع: ”أعتقد في الأشهر القادمة، ومن المتوقع أن تكون لدينا مفاجآت من دولة إسرائيل غير متوقعة، أكثر قليلا من شهرين للانتخابات، كل شيء يمكن أن يحدث“.

وتابع ليبرمان: ”لست متأكدا تماما أن نتائج الانتخابات ستكون كما نراها اليوم في الاستطلاعات، هناك العديد من الأحداث، نحن لا يمكننا التخمين.. ستكون حملة مكثفة كثيرا، قصيرة وعاطفية جدا ولذلك لا يمكنك التنبؤ بها هنا“.

وحول موقفه من طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للحصانة من الكنيست، قال ليبرمان: ”آمل ألاّ يقدم رئيس الحكومة الطلب، إن سألني كنت سأوصيه بألا يقدم، يجب عليه أن يتذكر موقفه الصريح في حالة ايهود أولمرت، أنا أؤيد منح نتنياهو خروجا محترما، بغض النظر عن قضية الحصانة“.