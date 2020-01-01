”فتح“ تحذر من محاولات تغييب عباس عن الساحة السياسية

حذرت حركة ”فتح“ الفلسطينية اليوم الأربعاء، من محاولة بعض الجهات، سواء كانت خارجية أو داخلية، تغييب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن الساحة السياسية.

وقال عبدالله أبو سمهدانة محافظ المنطقة الوسطى في قطاع غزة، في تصريح نقلته وكالة ”وفا“ الرسمية، إن جهات وصفها بالمحلية والإقليمية والدولية، لتغييب الرئيس محمود عباس أبو مازن.

وأشار إلى أن هذه المحاولات بلغت ذروتها في أعقاب تمسك الرئيس بالثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني ووقوفه في وجه الإدارة الأمريكية وقراراتها، خاصة فيما يتعلق باعتبار القدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة إليها واستهداف حق العودة من خلال قطع المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ونوه أبو سمهدانة الى أن ”المشهد الفلسطيني يعيش مرحلة غاية في الحساسية في ظل اتساع نطاق المؤامرات التي تتهدد الشعب الفلسطيني وقيادته، وعلى رأسها الرئيس أبو مازن“.

وأضاف: ”نعيش مرحلة أشبه ما تكون بتلك التي سبقت استشهاد الرمز الخالد أبو عمار، وقال إن هناك محاولات محلية وإقليمية ودولية تهدف لتغييب الرئيس أبو مازن عن المشهد السياسي في ظل رفضه للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية التي تتهدد الحقوق الوطنية“.

وذكر أن ”الضغوط التي مورست ولا تزال قائمة على القيادة الفلسطينية الممثلة بعباس، واستباحة المدن الفلسطينية في الضفة وتصعيد الاعتقالات والاستيطان والتلويح بضم الضفة وتهويد القدس والقرصنة على أموال المقاصة من قبل الاحتلال، إلى جانب قطع المساعدات الأمريكية المقدمة للفلسطينيين على أشكالها كافة، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك وقف المساعدات عن الأونروا ومحاولات الدفع باتجاه الغاء التفويض الأممي الممنوح لها، تهدف جميعها إلى إجبار القيادة الفلسطينية على القبول بصفقة القرن الأمريكية، وهو ما رفضه الرئيس أبو مازن في أكثر مناسبة، وقالها بصراحة لا للإدارة الأمريكية وقراراتها“.