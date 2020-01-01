قوات الاحتلال تعتقل أمين سر ”فتح“ في القدس شادي مطور

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في مدينة القدس المحتلة شادي مطور، في أثناء تواجده في حي وادي الجوز.

يشار إلى أن عناصر من شرطة ومخابرات الاحتلال داهمت منزل المطور صباح اليوم، وطالبت عائلته بتسليم نفسه، وسلمتها بلاغا لمراجعة أحد مراكزها للتحقيق.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت فجرا أمين سر الحركة في منطقه العيسوية ياسر درويش، واستدعت عضو قيادة إقليم القدس عوض السلايمة، وحذرت من إقامة أي فعاليات لإحياء ذكرى الانطلاقه الـ55 للثورة الفلسطينية.

وأزالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، رايات حركة ”فتح“ من على الأعمدة في أحياء سلوان والطور والعيسوية بمدينة القدس، تزامنا مع ذكرى الانطلاقة الفتحاوية.

وقال أسامة القواسمي المتحدث باسم ”فتح“ بمناسبة احتفال الحركة بذكرى انطلاقتها إن ”أي نضال أو بوصلة لا تتجه نحو القدس، فهي بوصلة مشبوهة وعليها مليون علامة استفهام، والقدس هي عنوان نضالنا وكفاحنا ووجودنا وتاريخنا ومستقبلنا، ومن أجلها نأخذ القرارات المصيرية، ونضحي بأغلى ما نملك“، مشددا على أن ”المسيرة سائرة ومستمرة حتى تحرير القدس ورفع العلم الفلسطيني“.