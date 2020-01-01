أمريكا ترسل نحو 750 جنديًا إضافيًا إلى العراق لحماية سفارتها

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الثلاثاء، إن بلاده سترسل نحو 750 جنديا إضافيًا إلى العراق، لحماية سفارتها والعاملين بها في العاصمة بغداد.

ونقلت وكالة رويترز عن إسبر قوله، إن هناك قوات إضافية من الفرقة 82 المحمولة جوا جاهزة لإرسالها في الأيام القادمة.

وقال مصدر أمني عراقي إن جنوداً من مشاة البحرية الأمريكية وصلوا مجمع سفارة بلادهم في العاصمة، بغداد، مساء الثلاثاء، وانتشروا فيه على خلفية الاحتجاجات العنيفة في محيط السفارة.

وأوضح المصدر- ضابط برتبة ملازم في وزارة الدفاع العراقية، رفض الكشف عن هويته- في تصريح أدلى به لوكالة الأناضول، أن الجنود على متن طائرة مروحية.

وأضاف أن الجنود وصلوا مع أسلحتهم وعتادهم العسكري تحسبًا لتطور الأحداث في محيط السفارة، بهدف تأمينها من الأشخاص الذين لا يزالون موجودين في مجمع السفارة، دون أن يتسنى له تحديد عددهم على وجه الدقة أو الوجهة التي جاؤوا منها.