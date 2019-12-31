هل يفتح ترامب بابا ”واسعا“ للتصعيد مع إيران في العراق؟

رسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطا أحمر لإيران يفترض بها عدم تجاوزه، بموافقته على ضربات جوية ضد قوات موالية لها في العراق متهمة بتنفيذ هجمات تسببت بمقتل أمريكي، لكنه قد يكون فتح بذلك أيضا باب التصعيد في المنطقة، بحسب خبراء.

فبعد يومين على مقتل أمريكي بهجمات صاروخية على قاعدة تؤوي عسكريين أمريكيين في كركوك في شمال العراق، نفذ الجيش الأمريكي ضربات، الأحد، على منشآت في منطقة عراقية حدودية مع سوريا عائدة لكتائب حزب الله العراقي، وهي مجموعة مسلحة موالية لإيران حملتها واشنطن مسؤولية الهجوم على القاعدة. وتسببت الضربات الجوية بمقتل 25 مقاتلا.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين، لقناة ”فوكس“ التلفزيونية الأمريكية أن الضربات كانت ”عملا دفاعيا موجها لحماية العسكريين والمواطنين الأمريكيين في العراق ولردع طهران“.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر لصحفيين: ”رأينا أنه من المهم ضرب هدف رئيسي لإرسال رسالة واضحة جدا حول الأهمية التي نعقدها على أرواح الأمريكيين“، معتبرا أن الرد الأمريكي كان ”حازما لكن مناسب“، مشددا على أنه ”لا نريد تصعيدا، بل نريد خفضا للتصعيد“.

وصدر أمر العملية عن الرئيس الأمريكي الذي حافظ حتى الآن على ”قدر كبير من ضبط النفس“ بمواجهة الاستفزازات الإيرانية، وفق ما قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك.

وتجاهل ترامب آراء مستشاريه الذين دفعوه باتجاه ضرب إيران بعد تدميرها في حزيران/يونيو الماضي طائرة مسيرة أمريكية عند مضيق هرمز، كما امتنع عن الرد منتصف أيلول/سبتمبر على الهجمات ضد منشآت نفطية سعودية نسبت إلى إيران. لكن مصرع متعاقد أمريكي، الجمعة، بهجمات صاروخية على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك كان القشة التي قصمت ظهر البعير.

واعتبر مارتن إينديك من مجلس العلاقات الخارجية (مركز أبحاث) أن الرئيس الأمريكي كشف بتلك الخطوة موقفه بوضوح، مضيفا أن ”إدارة ترامب رسمت خطا أحمر في العراق وسوريا لإيران والمتعاونين معها، مقتل الأمريكيين ممنوع“.

خيار لا يحسد عليه

لكن إينديك، وهو دبلوماسي سابق، رأى في تغريدة على ”تويتر“ أن ”ذلك يعني أن كل التصرفات الأخرى مثل الهجمات ضد حقول نفطية سعودية لا تستدعي ردا عسكريا أمريكيا“، معتبرا أن تلك الرسالة ستشجع طهران على إطلاق عمليات جديدة لإضعاف موقع الولايات المتحدة في المنطقة.

في المقابل، اعتبر بيتر بيرغن من مركز أبحاث ”نيو أميركا“ في مقال نشره موقع ”سي إن إن“، أنّ ضربات الأحد أظهرت ”استخداما مناسبا ومنطقيا للقوة من جانب قائد بدا حتى الآن مترددا في الدخول بحرب مفتوحة مع طهران، رغم مواقفه المتسرعة غالبا“.

وواقع الأمر أن الولايات المتحدة بينت أنها تريد ردع طهران وليس تصعيد التوتر معها، لكن الضربات الأمريكية أثارت تنديدا وغضبا في العراق.

وقالت الحكومة العراقية إنها تجد نفسها مضطرة إلى ”مراجعة علاقتها“ مع الولايات المتحدة، فيما دعا عشرات النواب العراقيين إلى إعادة تقييم اتفاق التعاون الأمريكي-العراقي الذي ينظم وجود 5200 عسكري أمريكي في البلاد.

وهاجم محتجون عراقيون، الثلاثاء، البوابة الرئيسية للسفارة الأمريكية في بغداد منددين بالضربات الأمريكية. وأحرقوا أعلاما أمريكية وحطموا كاميرات مراقبة على سور السفارة وهم يهتفون ”الموت لأمريكا“. وارتدى المحتجون الزي الرسمي لقوات الحشد الشعبي المؤلفة من فصائل موالية لإيران ومن أبرزها كتائب حزب الله. وحملوا لافتات كتب على إحداها ”إلى البرلمان يجب إخراج القوات الأمريكية وإلا سيتم طردهم“.

ورأى الدبلوماسي السابق ريتشارد هاس أن تصريحات ترامب المتكررة ضد ”حروب لا نهاية لها“، بالإضافة إلى التوترات الداخلية في العراق العالق منذ سقوط صدام حسين في 2003 بين حليفيه الأمريكي والإيراني، ”يمكن أن تقود الحكومة العراقية إلى طلب انسحاب القوات الأمريكية“، وأشار في تغريدة إلى أن ”ذلك سيكون نهاية حزينة“ للحرب في العراق.

ويخشى خبراء مثل مارتن إينديك أن تقوم طهران بهجمات مدمرة جديدة لتحدي دونالد ترامب بالوفاء بوعوده الانتخابية حول إعادة العسكريين الأمريكيين المنتشرين في الشرق الأوسط إلى الوطن.

وخلص مارتن إينديك إلى القول: ”إذا هوجم العسكريون الأمريكيون في العراق، سيجد ترامب نفسه أمام خيار لا يحسد عليه خوض حرب جديدة في الشرق الأوسط أو الاستسلام“.