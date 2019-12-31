أمريكا تطالب رعاياها بعدم الاقتراب من سفارتها في بغداد

حذرت السفارة الأمريكية في بغداد، الثلاثاء، رعاياها من الاقتراب من مقرها في العاصمة العراقية، جراء المظاهرات المتواصلة أمامه احتجاجا على قصف القوات الأمريكية لميليشيا الحشد الشعبي.

وقالت السفارة في بيان: إنه ”بسبب نشاط الاحتجاج المستمر، لا ينبغي على المواطنين الأمريكيين الاقتراب من السفارة الأمريكية في بغداد“.

وأضاف البيان: ”يجب على الأمريكيين مراجعة أمنهم الشخصي وتأهبهم في حالات الطوارئ، وسنواصل تقديم تحديثات حسب الحاجة“، بحسب ”الأناضول“.

من جانبهم، قال مسؤولون أمريكيون، إن من المتوقع أن ترسل الولايات المتحدة قوات إضافية من مشاة البحرية بشكل مؤقت إلى سفارتها في بغداد..

وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن عدد أفراد القوة سيكون صغيرا وإنه سيتم إرسالها من المنطقة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، اقتحم عشرات المحتجين الغاضبين مقر السفارة، وأضرموا النيران في إحدى بواباتها وأبراج المراقبة والكرفانات التي تستقبل المراجعين، قبل أن تتمكن قوات مكافحة الشغب من إبعادهم من باحتها إلى محيطها.

وأصيب 23 محتجا بإصابات وحالات اختناق جراء إطلاق قوات مكافحة الشغب وحرس السفارة قنابل الغاز المسيل للدموع، خلال الاضطرابات التي سبقها إجلاء موظفي السفارة بمن فيهم السفير ماثيو تولر، والإبقاء على بعض الجنود الأمريكيين الذين يقومون بأعمال الحراسة.

وقالت واشنطن يوم الثلاثاء: إن ”زعماء العراق أكدوا ضمان أمن وسلامة الأمريكيين والممتلكات الأمريكية، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية مايك بومبيو“.

وأجرى بومبيو من مكتبه في واشنطن اتصالين هاتفيين مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، والرئيس العراقي برهم صالح.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، في بيان: إن ”بومبيو أوضح أن الولايات المتحدة ستحمي وتدافع عن الأمريكيين الموجودين في العراق لدعم سيادته واستقلاله“.

وأضافت أن عبدالمهدي وصالح ”يتحملان مسؤوليتهما بجدية تجاه حماية وضمان أمن وسلامة الأفراد الأمريكيين والممتلكات الأمريكية“، وفقا لـ“رويترز“.

وتأتي الاحتجاجات ضد هجمات جوية شنتها القوات الأمريكية، الأحد، على كتائب ”حزب الله“ العراقي، وهي أحد فصائل الحشد الشعبي، في محافظة الأنبار غربي العراق، ما أدى إلى مقتل 28 مقاتلا من الكتائب وإصابة 48 آخرين بجروح.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان، الأحد، إن الضربات تأتي ردا على هجمات صاروخية شنتها الكتائب على قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين، ويتهم مسؤولون أمريكيون إيران، عبر وكلائها من الفصائل الشيعية العراقية، بشن هجمات صاروخية ضد قواعد عسكرية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين في العراق، وهو ما تنفيه طهران.

ويتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وهما حليفتان لبغداد، وسط مخاوف من تحول العراق إلى ساحة صراع بين الدولتين، وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.