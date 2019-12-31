الحريري: هناك من يسعى لدخول الحكومة من النافذة

انتقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، الثلاثاء، بعض القوى السياسية في بلاده، ملمحا إلى وجود من يسعى لدخول الحكومة بطريقة غير مباشرة.

وكتب الحريري تغريدة باللهجة العامية، ونشرها عبر حسابه على ”تويتر“: ”فعلا الأقنعة سقطت واللعبة انكشفت“، دون الإشارة إلى أي من الأحزاب التي تباينت الرؤى بينها حول تشكيل الحكومة المقبلة.

وأضاف أن ”ثمة أناسا لا ترى ونظرها مركز على لون الأزرق (في إشارة إلى لون تياره السياسي)“، ملمحا بأن هناك من يسعى للدخول إلى الحكومة بشكل غير مباشر، دون تحديد.

فعلاً الاقنعة سقطت واللعبة انكشفت … في ناس عندن عمى الوان بالسياسة ونظرهن مروكب على اللون الازرق … رافضين يفوتو عالحكومة من الباب وراكضين يفوتو من الشباك . مشاكلكن ما تحلوها على ضهر غيركن . خلصنا بقا . — Saad Hariri (@saadhariri) December 31, 2019

ولم يوضح الحريري أكثر، لكن يبدو أن تصريحه جاء ردا على تغريدة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي غرد قبل ساعات، قائلا: ”بالأساس فإن الأقنعة ساقطة واللعبة مكشوفة“.

وأضاف جنبلاط: ”الاتصالات بين البرتقالي (في إشارة إلى لون التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل) والأزرق، والذي خرب البلاد، يبدو أنها تتجدد بصيغة أخرى مع لاعبين جدد في حكومة التكنوقراط الشكلية وهيمنة اللون الواحد“.

وتابع: ”لكن أحذر من احتقار الدروز وحصرهم بموقع وزارة البيئة بأمر من صهر السلطان، (في إشارة إلى باسيل صهر الرئيس ميشال عون)“.

وأفضت استشارات نيابية ملزمة إلى تسمية حسان دياب، لتشكيل الحكومة، لتخلف حكومة الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر/ تشرين الأول، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ الـ 17 من الشهر ذاته.

وامتنعت كتلة ”المستقبل“ (19 نائبا من 128)، بزعامة الحريري، عن التصويت خلال هذه الاستشارات.

وأبلغت الكتلة دياب بأنها ”لن تشارك بالحكومة، ولن تعرقل تشكيلها“، بحسب ما صرح به، السبت، النائب عن الكتلة، سمير الجسر.