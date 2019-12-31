ترامب يتهم إيران بتنسيق هجوم على السفارة الأمريكية ببغداد وعبدالمهدي يحذر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة اليوم الثلاثاء، على ”تويتر“ إن إيران تنسق هجوما على السفارة الأمريكية في بغداد، داعيا الحكومة العراقية إلى استخدام قواتها لحماية السفارة.

وتوعد ترامب إيران بالمحاسبة، مؤكدا تحميلها المسؤولية كاملة، وكتب في التغريدة: ”قتلت إيران متعاقدا أمريكيا وأصابت كثيرين، قمنا بالرد بقوة وسنفعل ذلك دوما…“.

وجاءت دعوة ترامب، بعد قليل من مطالبة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، المحتجين بمحيط السفارة الأمريكية من أنصار ميليشيات الحشد الشعبي بالابتعاد عن كافة مجمعات السفارة وبشكل فوري.

وأردف قائلا: ”نطلب من الجميع المغادرة فورا بعيدا عن هذه الأماكن ونذكر أن أي اعتداء أو تحرش بالسفارات والممثليات الأجنبية هو فعل ستمنعه بصرامة القوات الأمنية وسيعاقب عليه القانون بأشد العقوبات“.

واقتحم عدد من أنصار ميليشيات الحشد الشعبي، في وقت سابق من اليوم، مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، فيما أحرقوا استعلامات المبنى، ليطلق عليهم حراس الأمن داخل السفارة قنابل الصوت.