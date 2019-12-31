هل يمنع القضاء الإسرائيلي نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة؟‎

تترقب الأوساط السياسية والشعبية في إسرائيل، الثلاثاء، نتائج نظر محكمة العدل العليا في الالتماس المرفوع إليها ويتضمن طلبا بعدم إسناد مهمة تشكيل الحكومة المقبلة إلى بنيامين نتنياهو الذي يتهم بارتكاب جرائم شائنة.

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“، إن ”لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في المحكمة بدأت بالنظر إلى إمكانية أن يقوم نائب في الكنيست (البرلمان)، بتشكيل الحكومة، وهو يواجه جرائم جنائية، بالإشارة إلى نتنياهو.

وذكرت قناة ”مكان“ العبرية، أن ”المحكمة ستنظر في هذه القضية بهيئة تضم ثلاثة قضاة في طليعتهم رئيسة المحكمة استير حايوت“، وقد رفع هذا الالتماس 67 مواطنا بينهم أكاديميون وآخرون في مجال التكنولوجيا والأمن.

ويسعى مقدمو الالتماس لمنع نتنياهو، من تشكيل الحكومة، بعد الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في الـ2 من مارس المقبل، لتقديم لائحة اتهام ضده بملفات فساد، فيما يأمل ممثلو رئيس الوزراء وحزب ”الليكود“ من المحكمة أن ترد هذا الالتماس.

ويستبعد أن تحسم المحكمة أمرها في هذه القضية اليوم نظرا لحساسيتها وتعقيدها وبسبب رفض المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبلين تقديم رأيه القانوني بشأنها، ويحتمل أن ترد المحكمة هذا الالتماس اليوم أو لاحقا أو أن تحيل النظر فيه إلى هيئة قضائية موسعة.

وكان نتنياهو، قد تقدم، الاثنين الماضي، بطلب إلى رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي إدلشتاين، لطلب الحصانة البرلمانية، بعد تهم الفساد التي وجهها له مستشار الحكومة القضائي أفيخاي مندلبليت، الشهر الماضي.

ويقول معارضون لنتنياهو إنه رفض تشكيل حكومة وحدة موسعة، وأصر على إجراء انتخابات، هي الثالثة خلال أقل من عام، لمنح نفسه مساحة مناورة أوسع للتهرب من المحاكمة.

وقالت القناة الـ13 العبرية، إن ”نتنياهو توجه إلى إدلشتاين، في رسالة قال فيها إنه يعتزم طلب الحصانة البرلمانية، لمنع محاكمته في ثلاث قضايا فساد بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال“.

وأشار أحدث استطلاع للرأي العام نشرته القناة العبرية الـ12 الليلة الماضية إلى أنه لو أجريت الانتخابات اليوم لحصل كاحول لافان على 34 مقعدا يليه ”الليكود“ مع 32 مقعدا.

ولم يتمكن أي من تكتل أحزاب اليمين أو المركز يسار من الحصول على أكثر من 60 مقعدا دون حزب ”إسرائيل بيتنا“ برئاسة افيغدور ليبرمان الذي لا يزال يشكل بيضة القبان.

في المقابل، قال يائير لابيد القطب المشارك في زعامة كاحول لافان، إن طلب نتنياهو الحصانة هو غش وخيانة أمانة، لقد خدع نتنياهو الجمهور وكذب على ناخبيه، ساعدته هذه الكذبة في جر الدولة إلى شلل سياسي استمر لمدة عام، هذا أمر مرفوض، لا يمكن لبيبي تحويل إسرائيل إلى تركيا.