المخابرات السودانية تتعهد بالدفاع عن منتسبيها المدانين بقتل المعلم أحمد الخير

أكد جهاز المخابرات العامة في السودان، فجر الثلاثاء، أنه سيواصل عبر الأطر القانونية، دفاعه عن منسوبيه المدانين في قضية مقتل الناشط المعلم، أحمد الخير.

وأوضح الجهاز أنه سيتابع إجراءات محاكمة عدد من منسوبيه في قضية المعلم أحمد الخير منذ الوهلة الأولى من التقاضي، وصولاً لنطق المحكمة الموقره بالحكم، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وأكد الجهاز احترامه للمحكمة ولأحكامها التي صدرت بحق عدد من منسوبيه في قضية المعلم أحمد الخير.

وقضت محكمة سودانية، الاثنين، بإعدام 29 من عناصر جهاز الأمن والمخابرات العامة شنقا، وسجن اثنين لمدة 3 سنوات، وتبرئة 7 آخرين، في قضية مقتل الناشط أحمد الخير، تحت التعذيب، في 31 يناير/ كانون الثاني 2018.