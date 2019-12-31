العراق.. اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين في كربلاء

قال مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، إن عددًا من المحتجين أصيبوا بجروح جراء إشتباكات مع قوات الأمن وسط مدينة كربلاء جنوبي البلاد.

وأوضح المصدر في قيادة شرطة كربلاء للأناضول، بأن ”قوات الأمن تدخلت مساء الاثنين لاعادة افتتحاح طرقا اغلقت من قبل المحتجين في مدينة كربلاء جنوبي البلاد“، مشيرا الى ان ”قوات الامن أستخدمت قنابل الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين“.

واضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن ”صدامات حصلت بين قوات الأمن والمحتجن، مما اوقع عددًا من الجرحى“.

وفي محافظة الديوانية جنوبي البلاد، أوقف محتجون حركة القطارات من وإلى العاصمة، بغداد، احتجاجا على عدم تلبية مطالب المتظاهرين.

وقال إلياس كريم أحد المحتجين، إن ”العشرات من المتظاهرين أضرموا النيران في إطارات السيارات بعد وضعها على سكك القطارات وسط مدينة الديوانية“.

وأوضح كريم أن ”متظاهري الديوانية سيصّعدون خلال الأيام المقبلة من وتيرة الاحتجاجات على خلفية التسويف والمماطلة في تنفيذ مطالب المتظاهرين“.