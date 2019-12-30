قبائل سنية تقطع الطريق بين بغداد ومحافظة صلاح الدين

قال مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، إن قبائل سُنية شمال بغداد أغلقت الطريق الرابط بين العاصمة ومحافظة صلاح الدين(شمال)؛ إحتجاجاً على اختطاف شيخ عشيرة من قبل مسلحين مجهولين.

واختطف مسلحون مجهولون، الاثنين، الشيخ رافع حاتم المطلك المشهداني، أحد كبار شيوخ عشيرة ”السادة المشاهدة“، في منطقة أم العظام بقضاء التاجي“ شمال بغداد.

وأضاف المصدر، إن ”المئات من افراد عشيرة السادة المشاهدة وعشائر أخرى في منطقة التاجي شمال بغداد، أغلقوا الطريق الرابط بين العاصمة ومحافظة صلاح الدين، احتجاجا على اختطاف الشيخ رافع المشهداني“.

وأوضح المصدر أن ”الوضع الامني متأزم في قضاء التاجي، وهناك محاولات لقوات الأمن لتهدئة الأوضاع“، مشيرًا أن ”قوات الأمن تجري فحوصات لكاميرات المراقبة لمعرفة هويات المسلحين“.