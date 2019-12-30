واشنطن تتهم بغداد بعدم بذل الجهود اللازمة لحماية الأمريكيين

اتهمت واشنطن الإثنين السلطات العراقية بأنها لم تبذل الجهود اللازمة من أجل ”حماية“ مصالح الولايات المتحدة، وذلك غداة ضربات أمريكية أثارت موجة تنديد في العراق.
وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية للصحافيين في واشنطن ”لقد حذرنا الحكومة العراقية مرارا، وتشاركنا معها المعلومات لمحاولة العمل معها للاضطلاع بمسؤوليتها عن حمايتنا بصفتنا ضيوفا“.
وذكر المسؤول بأن الجيش الأمريكي والدبلوماسيين الأميركيين يتواجدون في العراق ”بدعوة من الحكومة العراقية“.
وأكد أن ”من مسؤوليتها وواجبها أن تحمينا، وهي لم تتّخذ الخطوات المناسبة لذلك“.