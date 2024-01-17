محللون: تغيير شكل "السلطة" مرهون بنتائج حرب غزة

وقال في حديثه لـ"إرم نيوز": "إذا كان هدف الأمريكان تحويل السلطة إلى مجرد وكيل أمني فهذا غير ممكن وطنيًّا، كذلك فليس لدى أمريكا ما تقدمه للسلطة، مع هذه الحكومة اليمينية، التي ترفض حتى تسليم أموال المقاصة كاملة".

وأضاف عرابي أن "نتائج الحرب ستكون العامل الحاسم في قضايا كثيرة منها موقف السلطة، وعدم قدرة الجانب الإسرائيلي على تحقيق أهدافه ستجعل الموقف الأمريكي أضعف، وفي حال العكس فإن الموقف الفلسطيني عمومًا سيكون أضعف".

وبيّن أن "السلطة قيّدت نفسها بمصالح وتفاهمات وعلاقات بحيث يصعب عليها رفض الضغوط الأمريكية، بمعنى أن تجاوز الضغوط الأمريكية يحتاج إرادة للرفض، وإرادة للخروج من مشروع التسوية الذي أوصل الفلسطينيين إلى هذه الحال".

مصالح أمريكية

بدوره، يرى الكاتب والمحلل السياسي نزار نزال، أن "الإدارة الأمريكية تحاول إحداث تغير داخل السلطة الفلسطينية عبر الضغوط التي تمارسها على الأنظمة السياسية لجعل هذه الأنظمة متوائمة مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية".

وقال في حديثه لـ"إرم نيوز" إن "ما يحدث هو ضغط على السلطة الفلسطينية من أجل إحداث تغييرات هدفها خدمة مصالح الولايات المتحدة الأمريكية بالتالي خدمة مصالح الدولة الإسرائيلية، وسوف يكون هناك تغييرات واضحة في المرحلة القادمة على السلطة الفلسطينية".

وأضاف نزال أنه "لن تكون تغييرات دستورية بمعنى استحداث بعض المناصب، مثل منصب نائب الرئيس بل ستكون هذه التغيرات كنتيجة لما بعد الحرب على غزة، كإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وبالتالي إجراء انتخابات مجلس وطني، وهذه الانتخابات سوف تكون سبباً في التغيير وتغيير شخوص السلطة وشكل السلطة".